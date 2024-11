Au curatat Piata Aurora. Si acum?

Piata Aurora din cartierul Dambovita, ocupata anterior in proportie de 90% de constructii ilegale, a fost eliberata in urma unei dispozitii a primarului Timisoarei. Chioscurile, gheretele, terasele, copertinele si pergolele ridicate fara autorizatie pe domeniul public si privat al municipiului au fost desfiintate. De asemenea, firma AURORA S.R.L., care are terenul in concesiune, a curatat piata de mormane de gunoaie, dupa ce municipalitatea, prin Politia Locala, i-a aplicat o amenda de 50.000 ... citește toată știrea