Au dat muzica prea tare si-a venit... amenda mare. Sanctiuni pe banda rulanta date de politisti la Timisoara

TIMISOARA. Amenzi drastice date de politistii locali in weekend celor care au dat muzica prea tare in mai multe zone din oras.Prima amenda, de 2000 de lei, a fost aplicata unui reprezentant al firmei Adran Fast Food, de pe strada Gheorghe Lazar, unde a fost organizata o petrecere privata in noaptea de sambata spre duminica, iar in jurul orei 2:30 dimineata muzica bubuia in boxe.O alta amenda a fost aplicata unui timisorean care a dat muzica prea tare la restaurantul Coco, pe strada Eugeniu de ... citeste toata stirea