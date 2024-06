Au facut frumos in Piata Victoriei

Activitatile de intretinere a spatiilor verzi, derulate de Primaria Timisoara, prin echipele societatilor din subordine sunt in plina desfasurare. Echipele Horticultura lucreaza in toate zonele orasului si planteaza in aceasta vara 231.280 plante. Pentru refacerea covorului floral din Piata Victoriei, inspirat de bujor, au fost folosite 76.960 de plante. Modelele florale din centrul orasului au fost realizate cu exemplare de Coleus, Cineraria, Iresine si Tagetes.Totodata, se efectueaza ... citește toată știrea