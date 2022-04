Au fost desemnate proiectele castigatoare a Fondului Era Zero

Au fost desemnate proiectele castigatoare in cadrul primei editii a Fondului Era Zero. Zero Accidente. Zero Emisii. Vor beneficia de finantare, in valoare totala de 50.000 de lei, Shakespeare for safety si Verde pentru copii. Acestea vizeaza solutii de mobilitate urbana pentru comunitatea timisoreana.Selectia proiectelor a fost realizata in cadrul unui eveniment inedit, in care participantii si-au putut sustine propunerile si solutiile in fata juriului.Primul proiect, Shakespeare for safety, ... citeste toata stirea