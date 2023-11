Stadionul care va fi construit la Timisoara pe locul fostului "Dan Paltinisanu" are acum toate aprobarile primite de la Comisia Tehnico-Economica din cadrul Ministerului Dezvoltarii, acestea au fost acordate in sedinta de marti dimineata."Proiectul noului stadion din Timisoara intra in linie dreapta! Arena multifunctionala care va inlocui stadionul Dan Paltinisanu a primit in aceasta dimineata aviz favorabil in comisia tehnico-economica a Ministerului Dezvoltarii. Asteptam in continuare ... citeste toata stirea