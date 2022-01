Au fost prinsi si amendati cei care au pus pe jar politia din Timisoara cu alarme false cu bomba

Au fost identificati si amendati autorii farselor cu bomba. Este vorba de un minor, care a anuntat bomba la liceul Gerhardinum, si un barbat de 31 de ani, care a facut farsa de la mall. Doua alarme cu bomba, la Timisoara, in decurs de o ora. Prima interventie a politistilor a fost la liceul romano-catolic Gherhardinum, care a fost evacuat in timpul verificarilor. Apoi, a urmat alarma de la Iulius Mall. In ambele cazuri, autoritatile au fost anuntate prin 112 ca in cladirie au fost amplasate ... citeste toata stirea