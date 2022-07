Au furat din incinta unei fabrici de componente auto marfa de peste 2 milioane de lei. Unul dintre cei patru suspecti lucra ca sef de tura in fabrica

Politistii si procurorii din Bihor au deschis un dosar penal in care cerceteaza pentru infractiunea de furt calificat si complicitate la furt calificat patru barbati suspectati ca, in decurs de o luna si jumatate, au furat din incinta unei fabrici de componente auto aproape 2000 de produse, in valoare de peste 2 milioane de lei. Furtul a fost posibil cu sprijinul unuia dintre angajatii fabricii, care a fost prins in flagrant in timp ce le arunca peste gard, complicilor sai, piese de schimb ... citeste toata stirea