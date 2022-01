Au iesit din nou pe teren, in noaptea de luni spre marti, utilajele anti-polei din Timisoara. "Se circula in conditii de siguranta"

Reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara informeaza ca, in noaptea de luni spre marti, firma Brantner a continuat actiunile impotriva poleiului. Ar fi iesit pe teren zece utilaje, care ar fi imprastiat 224 de tone de material antiderapant pe o suprafata de 2,2 milioane de metri patrati. Au fost avute in vedere caile de acces, de intrare si iesire, poduri, pasaje si strazi principale. "La ora aceasta se circula in conditii de siguranta", au transmis, marti dimineata, reprezentantii ... citeste toata stirea