Au infruntat frigul si s-au inghesuit, sub paturi, in masini pentru a ajunge in vestul Europei. Grupuri de migranti capturate de politistii din Timis la granita

TIMIS. Transfugi capturati de politistii de frontiera in Timis in timp ce incercau sa treaca granita, fie ascunsi in masini, fie peste campuri, in ultimele zile.Primul grup a fost oprit in punctul de trecere a frontierei de la Cenad. Un roman in varsta de 27 de ani, soferul unui Volkswagen Sharan, alaturi de amicul sau cu 6 ani mai tanar voiau sa iasa din tara pe la Cenad. Actele celor doi au fost in regula, insa politistii au verificat mai atent si masina. Astfel, intre scaunele din fata si ... citeste toata stirea