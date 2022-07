Au mai ramas cateva zile pentru votarea proiectelor din campania "Timisoara decide!"

Au mai ramas cateva zile in care cetatenii pot vota proiectele propuse de timisoreni in cadrul campaniei "Timisoara decide!". Acestea urmeaza sa fie puse in practica de primarie in prima campanie de buget participativ.Peste 5.000 de persoane au sustinut deja proiectele pe care le-au considerat cele mai bune dintre cele selectate pentru etapa de vot.Pentru a putea fi puse in aplicare, autoritatile locale aloca 3 milioane de lei, pentru 5 domenii cheie: orasul mobil, orasul verde, orasul ... citeste toata stirea