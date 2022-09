Au nevoie de materiale! Asociatia Acasa in Banat ajuta o familie greu incercata din satul Esipari

Asociatia "Acasa in Banat" construieste o casa pentru o familie cu probleme din satul Esipari, comuna Costeiu.Mai exact, e vorba de sotii Trusca, Eugen si Codruta, care isi cresc cu greu cei doi copii locuind in fostul turn de apa al disparutului CAP din sat.In anul de gratie 2022, acesti oameni nu au apa, curent si tot ce e necesar pentru un minim de trai decent, dar asociatia le-a sarit in ajutor si sambata, 3 septembrie, au reconstruit incaperile, din temelii pana la tavan."Unul dintre ... citeste toata stirea