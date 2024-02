Au parcat pe locurile celor cu dizabilitati

Politistii locali din cadrul Serviciilor Ordine Publica si Siguranta Rutiera au efectuat, in cursul zilei de ieri, o ampla actiune pentru identificarea acelor situatii in care unii conducatori auto stationeaza pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitati din oras. Actiunea a avut in primul rand un scop preventiv, acela de a expune reprezentantilor supermarketurilor legislatia cu privire la necesitatea amenajarii acestor locuri conform normelor in vigoare, respectiv Legea 448/2006, unde ... citește toată știrea