Au revenit speculatiile cu privire la mobilizarea rezervistilor

Dupa ce in spatiul online au circulat mai multe imagini in care aparea un document ce a alimentat speculatii potrivit carora militarii in rezerva ar fi rechemati la arme in contextul razboiului din Ucraina, Ministerul Apararii Nationale a transmis un comunicat prin care contesta zvonurile."Speculatiile care acrediteaza ideea ca acest document ar fi o dovada a pregatirilor de mobilizare a rezervistilor militari, pe care autoritatile statului roman le-ar face pe ascuns, in contextul razboiului ... citeste toata stirea