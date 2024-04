Au rezolvat-o cu buldozerele. Istoria uitata a cladirii de vizavi de Colegiul C.D. Loga. FOTO

Intr-o actiune rapida de luni dimineata, cu sprijinul politiei locale si al angajatilor Colterm, o parte din vechea strada Cezar din Timisoara, care ar putea face legatura dintre Bd. C. D. Loga si Parcul Copiilor, a fost, cumva, reintrodusa in patrimoniul municipalitatii, cu ajutorul unui buldozer. Actiunea s-a desfasurat in prezenta primarului Dominic Fritz, care s-a confruntat verbal cu proprietarii cladirii de pe Loga nr. 38.In timp ce primarul Dominic Fritz sustine ca fostele administratii ... citește toată știrea