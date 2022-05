Au spart petreceri in miez de noapte la Timisoara. Amenzi drastice date de politistii locali pentru muzica ce 'urla' din boxe

TIMISOARA. Cresc de la zi la zi temperaturile si odata cu acestea a pornit si sezonul de petreceri in aer liber. Politistii locali au aplicat deja primele sanctiuni atat unor timisoreni, cat si unor localuri in care a bubuit muzica in boxe.Prima sanctiune au incasat-o proprietarii unui local de pe strada Polona, in noaptea de sambata spre duminica, la ora 01:50. Timisorenii care locuiesc in zona, deranjati de muzica data prea tare, i-au chemat pe politistii locali, iar acestia au amendat ... citeste toata stirea