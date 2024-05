Au stat la coada, dar au si salvat planeta!

Celebrul de-acum sistem de garantie-returnare a ambalajelor, prin care simplul cetatean, statul, firmele, adica mai toata lumea, se poate scarpina cu mana stanga in urechea dreapta, a intrat in obisnuinta oamenilor. In special dispozitivele instalate in preajma supermarketurilor sunt, cumva, asaltate de oameni care au strans ambalajele si au gasit timpul necesar pentru a le returna. 50 de bani de ici, 50 de bani de colo, ai zice ca nu-i mult, dar se aduna cateva zeci de lei, cu care oricum ti-a ... citește toată știrea