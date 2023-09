Restaurantul Taverna Racilor din Iulius Town, la care clientii stateau ore in sir la rand, a fost inchis de Protectia Consumatorilor pentru grave abateri.Inspectorii de la Protectia Consumatorilor Timis au desfasurat ieri un control operativ la restaurantul SC NEDSEA SRL - Restaurant Taverna Racilor, aflat in Iulius Town, control in urma caruia au decis oprirea temporara a activitatii restaurantului pana la remedierea problemelor constatate.Desi restaurantul era autorizat ONRC si DSVSA, nu ... citeste toata stirea