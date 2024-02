Au temperat Avantul! Handbalistii lugojeni au invins pe teren propriu pe ocupanta locului secund al clasamentului

Handbalistii de la Clubul Sportiv Municipal Lugoj au obtinut o victorie importanta, in ultima etapa, din returul campionatului regulat, desfasurata sambata, 10 februarie, si duminica, 11 februarie.Formatia lugojeana antrenata de profesorul Adrian Radoi (principal), in colaborare cu profesorul Nicolae Baban, a invins duminica, pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Lavinia Milosovici", pe ocupanta locului secund al clasamentului, Avantul Periam, cu 37 la 29.Dupa o prima repriza dificila, la ... citește toată știrea