Au trecut 32 de ani de cand regretatul George Serban citea Proclamatia de la Timisoara in Piata Victoriei

Vineri, 11 martie 2022, se implinesc 32 de ani de cand, in Piata Victoriei din Timisoara, George Serban citea Proclamatia de la Timisoara. Ramane si acum in memoria colectiva principalul sau punct, al optulea, cer care solicita scoaterea din viata publica pentru o perioada determinata a oamenilor din nomenclatura si din Securitate. Acelasi George Serban a incercat, din postura de deputat PNEsCD, sa promoveze Legea Lustratiei la care lucra. In 1999, insa, acesta a murit."Au trecut 32 de ani. ... citeste toata stirea