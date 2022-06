Au trecut 4 ani! Sedinta de constituire a Adunarii eparhiale in Arhiepiscopia Timisoarei

Luni, 6 iunie 2022, la Timisoara a avut loc, sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Ioan, Arhiepiscopul Timisoarei si Mitropolitul Banatului, sedinta de constituire a Adunarii eparhiale, formata din membri clerici si mireni, alesi in conformitate cu prevederile statutare si regulamentare.Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum savarsita de catre Preasfintitul Parinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei, in biserica cu hramul "Invierea Domnului" din incinta ... citeste toata stirea