Au venit toate tramvaiele galbene din Turcia

Bozankaya a livrat catre municipiul Timisoara ultimul tramvai din lotul de 17 aferent contractului de finantare nr. 143941/19.12.2022. Sapte dintre garnituri se afla in prezent in procedura de receptie si urmeaza sa fie introduse pe traseu, a anuntat municipalitatea.Cele 17 tramvaie de culoare galbena au o lungime de aproximativ 30 de metri, o capacitate de transport de 251 de locuri, podea 100% coborata si aer conditionat. In plus, sunt dotate cu incalzire, Wi-Fi, GPS, panouri LED, sisteme ... citește toată știrea