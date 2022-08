Audienta record in deschiderea Rugii Lugojene: Carla's Dreams si Phaser au atras in jur de 10.000 de spectatori

Concertele programate in seara zilei de 14 august, in deschiderea Rugii Lugojene, au avut un mare succes de public. La fel de frecventate au fost si zonele adiacente de parc de distractie si truck food. Conform organizatorilor, in jur de 10.000 de spectatori au asistat la programul primei zile.Inca de la ora 19, prezenta era deja foarte numeroasa in zona de distractie situata pe latura dinspre Biblioteca Municipala a Parcului Prefecturii si in cea de court food, situata pe strada Victor Vlad ... citeste toata stirea