Anul scolar e gata sa inceapa, in 11 septembrie, dar pentru copiii care provin din familii nevoiase multi dintre ei nu pot avea parte de cele necesare inceperii scolii.De aceea Alianta pentru Unirea Romanilor - AUR - a lansat in aceasta saptamana campania EtGhiozdanelul de AUREt.Cu ajutorul celor 20 de microbuze scolare, AUR doneaza in toata tara 20 de mii de ghiozdane complet echipate catre copii din comunitatile locale.Toate materialele care deja au ... citeste toata stirea