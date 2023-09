Gimnastica lugojeana si-a completat palmaresul cu noi rezultate remarcabile, obtinute la nivel de seniori.In cadrul finalei Campionatului National pentru echipe reprezentative si Open, care s-a desfasurat in intervalul 31 august-3 septembrie, in Sala Polivalenta din Bucuresti, gimnastii lugojeni pregatiti de antrenorii Adrian Meleanca si Tiberiu Cizmadia, au reusit sa urce pe treapta a doua a podiumului de premiere, la nivel de echipe, la acest rezultat adaugandu-se alte sapte medalii in ... citeste toata stirea