AUR Timis. "Am dat peste extremistii adevarati, la Timisoara!"

Alianta pentru Unirea Romanilor Timis prezinta propria descriere a scandalul de joi noaptea, in care au fost implicati reprezentantii AUR si Aliantei Dreapta Unita."Aseara, in timpul unei actiuni electorale desfasurate in centrul Timisoarei, membrii echipei AUR au fost agresati fizic de catre viceprimarul orasului, Ruben Latcau (USR). Totul s-a intamplat sub privirile conducerii Aliantei Dreapta Unita, fiind prezenti atat Vlad Voiculescu, cat si Eugen Tomac, Catalin Drula si Ludovic Orban. ... citește toată știrea