AUR Timis ii cheama pe cetateni la dezbateri

Stoica Ciprian Titi, deputat AUR Timis, a atras atentia cu prilejul conferintei saptamanale, joi 18 aprilie, ca jumatate din alegerile care vor avea loc in 9 iunie, europarlamentarele, sunt aproape ignorate."Nu avem dezbateri pe teme cu interes european si suntem singurii, noi cei din AUR, care venim in comunitati si ne prezentam programul de guvernare in Parlamentul European. Suntem singura alternativa la Partidul Comasat Roman si la Alianta Timisoarei Unite.Vreau sa aveti incredere, sa ... citește toată știrea