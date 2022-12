Austria a votat joi in Consiliul JAI impotriva admiterii Romaniei in Schengen, iar Olanda a votat impotriva admiterii Bulgariei care e cuplata cu Romania fiind evaluate impreuna, au declarat surse politice de la Bruxelles pentru News.ro. S-a inregistrat unanimitate pentru acceptarea Croatiei.Conform surselor citate, Austria si-a mentinut decizia de a vota imppotriva admiterii Romaniei in spatiul Schengen.Olanda, care s-a ... citeste toata stirea