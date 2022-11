Austriacul care a omorat un caine maidanez cu un pistol Glock, la Sag, condamnat la inchisoare cu executare

Judecatoria Timisoara a emis mandatul de executare a pedepsei pentru barbatul in varsta de 64 de ani care, in 2 ianuarie 2022, a tras cu arma pe strada, inspre o haita de maidanezi din zona Garii Sag, langa Timisoara, un caine fiind chiar omorat.Este vorba despre un cetatean austriac, fost patron de spalatorie auto in Timisoara, care a fost cercetat penal si trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si uciderea ... citeste toata stirea