Un autocar a ramas blocat, vineri, pe un pasaj de cale ferata in judetul Hunedoara, iar trenurile au fost oprite in linie curenta ca masura de siguranta. Pasagerii - copii aflati in excursie - au fost coborati in siguranta. Dupa indepartarea autocarului de pe pasaj, traficul rutier si feroviar a putut fi reluat."Un autocar a ramas blocat pe trecerea la nivel de la km 73+300, pasaj care traverseaza linia CF Banita - Petrosani. Mentionez faptul ca pe relatia Banita - Petrosani nu sunt nici ... citeste toata stirea