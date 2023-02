Autocar romanesc, rasturnat in Slovenia. Trei pasageri au murit

Trei pasageri au murit si mai multi sunt raniti dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat vineri dimineata intr-un accident grav pe o autostrada din Slovenia, relateaza presa locala, scrie news.ro.Accidentul a avut loc vineri dimineata, in jurul orei locale 5:00 (6:00, ora Romaniei), pe autostrada Pomurje, intre Gancany si Murska Sobota, in directia Murska Sobota.Autostrada spre Murska Sobota si Maribor a fost complet inchisa timp de mai multe ore, cat timp politia a facut ... citeste toata stirea