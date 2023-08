Timisoara este ignorata de turisti chiar in anul Capitalei Culturale Europene. Optimismul cu care autoritatile locale au anuntat ca asteapta un milion de turisti este contrazis de datele oficiale. La sase luni de la inceperea anului, Timisul nu se regaseste intre primele zece judete ale tarii nici in ceea ce priveste sosirile de turisti, nici in ceea ce priveste innoptarile.Conform datele oficiale ale Institutului National de Statistica, in topul national al atractiei turistice Bucurestiul ... citeste toata stirea