Autodenunturi, interceptari, informatii desecretizate, cu Cristian Tudor Popescu, la UVT

In data de 31 octombrie 2024, la Universitatea de Vest din Timisoara are loc conferinta "Autodenunturi, interceptari, informatii desecretizate", unde invitat special va fi unul dintre cei mai influenti gazetari si scriitori ai Romaniei, Cristian Tudor Popescu. Evenimentul va avea loc in Aula Magna UVT, de la ora 18:00.Cristian Tudor Popescu, o voce influenta si binecunoscuta in presa romaneasca, s-a remarcat prin stilul sau direct si pozitiile ferme in fata subiectelor care au definit scena ... citește toată știrea