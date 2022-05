Autospeciala noua pentru transportul bebelusilor in conditii de terapie intensiva isi incepe misiunea la Timisoara

O autospeciala pentru transportul sugarilor in conditii de terapie intensiva a intrat in dotarea ISU Timis, inlocuind, astfel, o autospeciala mai veche, din 2009, care numai in anul 2021 a avut aproape 200 de misiuni in judetele din vestul tarii."In anul 2009, la nivelul ISU Timis a fost operationalizata prima autospeciala de tip neonatologie, destinata transportului nou nascutilor, in conditii de terapie intensiva, dotata cu o targa adaptata pe care este montat un incubator performant, ... citeste toata stirea