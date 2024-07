Autoturism care figura ca fiind furat din Anglia, descoperit la vama Moravita

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravita, judetul Timis, au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism care figura in bazele de date ca fiind furat din Anglia.In data de 10.07.2024, in jurul orei 10:00, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravita, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean roman, in varsta de 43 de ani, conducand un autoturism marca ... citește toată știrea