Avarie de proportie in reteaua Colterm. Zeci de mii de timisoreni, fara caldura si apa calda

Azi-noapte in jurul orei 03:00 pe reteaua primara DN 800 a Municipiului Timisoara, operata de Colterm a intervenit o avarie majora astfel ca a fosat oprita furnizarea agentului termic de incalzire si apei calde de consum in zonele:->Matei Basarab-Bucovinei->Aradului->Lipovei->I.I. de la Brad->Lugojului->Circumvalatiunii->Detunata->TipografilorZona avariei este in curs de izolare de restul retelelor, urmand ca treptat sa se ... citeste toata stirea