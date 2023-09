Dupa mai bine de un an de zile, de licitatii si contestatii, a fost desemnata, firma castigatoare, care ar trebui sa execute proiectul de modernizare a doua treimi din sistemul de iluminat public, de pe strazile din municipiul Lugoj, ceea ce se traduce prin aproape 2000 de stalpi.Cand se prefigura ca, in sfarsit, prima parte a acestui proiect ar putea incepe din aceasta toamna, un nou obstacol a aparut in calea unui sistem modern de iluminat (cum au de multi ani satele din vecinatate) si de a ... citeste toata stirea