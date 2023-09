Primaria a depus eforturi pentru achizitia de noi mijloace de transport, insa acestea au nevoie si de o autobaza corespunzatoare.Pana la sosirea celor noua autobuze electrice, asteptate in aceasta toamna, Primaria a gasit terenul necesar. Acesta se afla pe domeniul municipiului Lugoj si are o suprafata corespunzatoare parcarii mijloacelor de transport, insa este neimprejmuit. In vederea restrictionarii accesului pe proprietate, in Consiliul Local s-a votat imprejmuirea autobazei, in lungime ... citeste toata stirea