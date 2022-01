'Aventura prin lectura', initiativa de suflet prin care peste 200 de copii din 4 sate din Timis au invatat sa citeasca mai bine si nu abandoneaza scoala. Foto

TIMISOARA. O noua reusita marca Initiativa in Educatie, menita sa ajute o multime de copii din familii modeste sa nu abandoneze scoala si sa invete sa citeasca.Asociatia "Initiativa in Educatie" (inEDU) din Timisoara a implementat in perioada mai-decembrie 2021 proiectul educational judetean "Aventura prin lectura", initiat si finantat de catre Fundatia "United Way" Romania, prin care au fost ajutati peste 200 de copii sa nu abandoneze scoala, sa invete sa citeasca si sa descopere frumusetea ... citeste toata stirea