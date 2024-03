Averea viceprimarului Ruben Latcau, verificata de Agentia Nationala de Integritate

Agentia Nationala de Integritate, a declansat (in lucrarea nr. 3658/S/II/13.02.2024) evaluarea respectarii regimului declararii averii de catre viceprimarul Timisoarei, Ruben Latcau.Asa cu Ziua de Vest a dezvalui, in luna octombrie 2023, in articolul "Viceprimarul Latcau si-a cumparat un apartament, intr-o cladire istorica, de la un traficant de droguri", Latcau si-a cumparat, in luna martie 2023, un apartament intr-o cladire istorica din Piata Alexandru Mocioni din Timisoara. Un apartament ... citește toată știrea