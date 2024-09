Avertisment al politistilor locali dupa ce doi copii s-au pierdut in drum spre casa

Politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Circulatiei, aflati in patrulare in zona I.C. Bratianu, au identificat in cursul dupa-amiezii de ieri, in jurul orei 14.00, un copil in varsta de 9 ani care era speriat ca s-a pierdut si nu stia cum sa ajunga acasa. Imediat, acesta a fost preluat de politistii locali care au reusit sa il linisteasca si sa afle detalii despre identitatea sa. Totodata, s-a luat legatura cu parintii care l-au luat acasa pe copil. Acesta este cel de-al doilea caz ... citește toată știrea