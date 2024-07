Avertisment al politistilor locali: "Nu va lasati impresionati de cersetori!"

Politistii locali au continuat, in aceste zile, actiunile pe linia combaterii fenomenului cersetoriei, care a cunoscut o crestere semnificativa in ultima perioada. Numai in cursul zilei de ieri 15 persoane care apelau la mila publica au fost preluate din strada de politistii locali si predate Complexului de Servicii Sociale "Sfantul Francisc" de pe Str. Telegrafului, iar in ultimele patru zile numarul acestora a fost de 50. Politia Locala atrage atentia si asupra faptul ca cersetorii apeleaza ... citește toată știrea