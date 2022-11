Avertisment de la politistii locali: Targul de Craciun in centrul Timisoarei atrage hotii din buzunare

Politistii locali, alaturi de celelalte forte din sistemul integrat de ordine publica, asigura, in aceasta perioada, masuri de ordine si siguranta publica pe raza municipiului Timisoara, atat prin patrulari auto in cartiere, cat mai ales in zona centrala a municipiului, acolo unde sunt programate a avea loc diverse manifestari dedicate sarbatoririi Zilei Nationale, Craciunului si intrarii in noul an.Totodata, deschiderea Targului de Craciun in centrul Timisoarei, dar si a celui din zona ... citeste toata stirea