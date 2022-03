Avertisment DSU asupra unui fake news care anunta prezenta deasupra Romaniei a unui nor toxic

DSU avertizeaza asupra unui fake news raspandit pe WhatsApp, care anunta prezenta deasupra Romaniei a unui nor toxic cu sulf, plumb si alte metale grele. Ministerul Mediului si ANM spun ca nu exista pericolul unui nor toxic in Romania in urmatoarele doua zile. "Nu au fost si nici nu vor fi inregistrate depasiri ale concentratiei de monoxid de carbon in aer", este anuntul oficial."Ca urmare a raspandirii pe canalul WhatsApp a unui mesaj prin care se prezinta ca maine, pe teritoriul Romaniei va ... citeste toata stirea