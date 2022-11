Avertisment meteo - Furtunile care au facut ravagii in Europa ar putea veni si in Romania

Un nucleu ciclonic din Marea Mediterana urmeaza sa ajunga deasupra Romaniei. Furtunile fac deja ravagii in tari precum Croatia, Serbia sau Italia, acolo unde este cod rosu de vreme severa. Iar toate acestea se indreapta spre noi, spun meteorologii.Furtunile au pus stapanire pe sudul Europei. Mai mult, in zona provinciei Lazio din Italia, furtunile au facut pagube insemnate, iar oamenii au surprins chiar si o tornada.Si in Croatia si Serbia s-au inregistrat fenomene meteo extreme.Ploi ... citeste toata stirea