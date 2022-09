Avertismentul directorului Aquatim: "Pretul apei potabile poate creste semnificativ"

Pretul apei potabile si al canalizarii ar putea creste cu pana la 70 la suta, daca recenta ordonanta privind plafonarea pretului la energie nu va fi modificata, avertizeaza directorul Aquatim, Ilie Vlaicu.In varianta actuala a ordonantei, operatorii de apa nu sunt cuprinsi intre companiile care au pretul energiei plafonat.Ilie Vlaicu, care este si presedintele Asociatiei Romane a Apei, este de parere ca, in cazul in care nu vor fi cuprinsi in lege si operatorii de apa, cresterea pretului va ... citeste toata stirea