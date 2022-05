Avertismentul Organizatiei Mondiale a Sanatatii despre variola maimutei

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca cele aproximativ 200 de cazuri de variola maimutei ("monkeypox") descoperite in ultimele saptamani in tari in care virusul nu circula de obicei ar putea fi doar "varful aisbergului"."Nu stim daca nu cumva vedem decat varful aisbergului", a declarat vineri, in cadrul unei prezentari statelor membre a raspandiri "neobisnuite" a virusului, la Adunarea Mondiala a Sanatatii, la Geneva, in Elvetia, directoarea Departamentului OMS al Pregatirii ... citeste toata stirea