Avertismentul prefectului de Timis pentru primarii in functie, ramasi fara un nou mandat: Faceti-va treaba pana la final de mandat

Prefectul de Timis le solicita primarilor in functie sa isi faca treaba pana la final, chiar daca au pierdut alegerile pentru un nou mandat. Multi dintre acestia, dar si consilierii locali aflati in aceiasi postura, au uitat ca au de dus la final un mandat, pana in septembrie."O situatie noua in frageda democratie romaneasca: primari ce si-au pierdut mandatul in 9 iunie si care vor mai conduce primariile pana la finalul lunii septembrie. Majoritatea sunt oameni seriosi, de buna credinta, care ... citește toată știrea