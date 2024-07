Avertizare cod rosu de canicula, pentru sambata si duminica

Meteorolgii anunta cod portocaliu de canicula vineri, pentru aproape toata tara. Sambata si duminica, pentru cea mai mare parte a tarii a fost emisa avertizare cod rosu, fiind anuntate temperaturi de 41 de grade.Pentru vineri a fost emisa o avertizare cod galben, fiind prognozate val de caldura persistent, canicula si disconfort termic ridicat in Maramures, estul si nord-estul Transilvaniei, in Carpatii Orientali si in zona litoraluluiTemperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade, va fi ... citește toată știrea