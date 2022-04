Avertizare meteo de ninsori puternice, temperaturi extreme si vijelii

Avertizare meteo ANM de ninsori, temperaturi negative si vijelii, in urmatoarele 48 de ore, in mai multe zone din tara.Potrivit ANM, avertizarea meteo este valabila in intervalul 3 aprilie, ora 10.00 - 5 aprilie, ora 10.00."Pe parcursul zilei de duminica (3 aprilie) si in prima parte a noptii de duminica spre luni (3/4 aprilie) in Crisana, Maramures, local in Transilvania si in jumatatea nordica a Moldovei temporar vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, pe arii restranse ... citeste toata stirea