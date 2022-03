Aveti proprietati pe traseul viitoarei descarcari de pe A1 la Sanandrei? Se verifica actele necesare exproprierii

Conform celor de la DRDP Timisoara, intrunirile au loc pentru viitoarele exproprieri. Actele de proprietate vor fi verificate la sediul primariilor mentionate, dupa urmatorul program:Pentru un numar de 68 imobile (din cele 270 cuprinse in HG) s-a constatat ca informatiile cuprinse in Anexa 2 la HG (proprietar, numar cadastral, suprafata expropriata etc.) difera de situatia reala din evidentele de cadastru si va fi necesara corectarea HG 1128/2020. Pentru aceste imobile, procedura de ... citeste toata stirea